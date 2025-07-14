Van Ticaret Müdürü Ayaydın, Başkale Kaymakamı Erdoğan'ı ziyaret etti

Seminerde katılımcılara tüketicilerin temel hakları, bilinçli tüketim, ayıplı mal ve hizmetler, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru süreçleri ve Ticaret Bakanlığının bu alandaki çalışmaları konusunda bilgiler verildi.

Ayaydın ve beraberindekileri makamında kabul eden Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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