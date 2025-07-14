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        Van Ticaret Müdürü Ayaydın, Başkale Kaymakamı Erdoğan'ı ziyaret etti

        Van Ticaret Müdürü Derya Ayaydın, Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:06
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        Van Ticaret Müdürü Ayaydın, Başkale Kaymakamı Erdoğan'ı ziyaret etti
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        Van Ticaret Müdürü Derya Ayaydın, Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Ayaydın ve beraberindekileri makamında kabul eden Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ardından Ayaydın ve kurumdaki görevlilerin katılımıyla Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik tüketici hakları konusunda seminer düzenlendi.

        Seminerde katılımcılara tüketicilerin temel hakları, bilinçli tüketim, ayıplı mal ve hizmetler, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru süreçleri ve Ticaret Bakanlığının bu alandaki çalışmaları konusunda bilgiler verildi.

        Ayaydın, bu tür programların devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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