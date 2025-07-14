Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliğinde Vanlı çocuklar teknolojiyle buluşuyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı çocukları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliğinde Vanlı çocuklar teknolojiyle buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı çocukları ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Van Müzesi bahçesinde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında çocukları teknoloji ve bilimle buluşuyor.

        Mucitler Müzesi'nde Aziz Sancar başta olmak üzere dünyaca ünlü bilim insanlarının hayatı yapay zeka destekli animasyonlarla çocuklara izletiliyor.

        Şenlik alanına gelen 12 yaşındaki Yusuf Ali Ertosun, festivalde çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

        Bu tarz etkinliklerin devamını istediğini ifade eden Ertosun, "Bugün çadırda çok güzel deneyler yaptılar daha sonra birlikte kitap okuduk. Bilim insanlarının hayatları ile ilgili yeni şeyler öğrendim. Benim için unutulmaz bir gündü. Çok güzel anılar biriktirdim." dedi.

        Etkinliğe 3 çocuğuyla katılan Murat Özkaya ise güzel bir organizasyonun yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken kültürel ve bilimsel etkinlikler çok önemli. Geçen yıl da şehrimizde kültür yolu festivali düzenlemişti ve bütün etkinliklere katılmaya çaba göstermiştik. Bu sene ASELSAN'ın şehrimize gelmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımla ilk olarak buraya geldik. Bundan sonra diğer etkinliklere de katılım sağlayacağız." diye konuştu.

        Özkaya'nın 8 yaşındaki oğlu Mirhan Özkaya ise festivalin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Van'da 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 70 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor
        Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor
        Van Ticaret Müdürü Ayaydın, Başkale Kaymakamı Erdoğan'ı ziyaret etti
        Van Ticaret Müdürü Ayaydın, Başkale Kaymakamı Erdoğan'ı ziyaret etti
        Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği...
        Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği...
        Van'da çocuklar yaz tatilini okullardaki etkinliklerle değerlendiriyor
        Van'da çocuklar yaz tatilini okullardaki etkinliklerle değerlendiriyor
        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı