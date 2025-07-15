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        Van'da silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 01:09 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:09
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        Van'da silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K, saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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