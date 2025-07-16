Otlu peynirin sofralara sağlıklı ulaşması için kadın üreticiler tek tek bilgilendiriliyor

NAZLI TİMUR - Van'ın İpekyolu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde, başta otlu peynir olmak üzere tereyağı, kaymak ve yoğurt gibi ürünler hazırlayan kadınları sağlıklı üretim konusunda bilgilendiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri ve veterinerler, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları önlemek ve sağlıklı süt ürünlerinin üretilmesini sağlamak için sahada çalışma yürütüyor.

Küçükbaş hayvancılığının yoğun yapıldığı kırsal mahalleleri tek tek ziyaret eden ekipler, hayvan sahipleri ve kadın üreticilerle bir araya geliyor.

Van kahvaltısının önemli ürünleri arasında yer alan otlu peynir, kaymak, tereyağı ve yoğurt gibi ürünleri hazırlayan kadın çiftçileri hijyenik ortamda üretim yapılması ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofraya ulaştırılması konusunda bilgilendiren ekipler, hayvanların sağlık kontrollerini de yapıyor.

Son olarak kırsal Karagündüz Mahallesi'ne gelen ekip, burada 130 koyunu olan ve 18 yıldır otlu peynir üreterek ailesinin geçimine katkı sağlayan 4 çocuk annesi Kader Güleşçe ve hayvancılık yapan diğer kadınları, daha iyi koşullarda üretim yapmaları için bilgilendirdi.

- "Tüm mahallelerimize gideceğiz" Ekiplere eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, AA muhabirine, gıda güvenliğini sağlamak ve üreticileri bilinçlendirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Ekiplerin kırsal mahallelerde evlerinde otlu peynir üreten kadınlarla bir araya geldiğini belirten Karahan, "Bugün Karagündüz Mahallesi'nde bir işletmemizi ziyaret ettik. Üreticimiz, ev ortamında peynir üretip satış yaparak gelir elde ediyor. Hem veteriner hem de gıda birimlerimizle kadınların üretim faaliyetlerine destek oluyoruz." dedi. En çok önemsedikleri konuların başında gıda güvenliğinin geldiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti: "Özelikle gıda güvenliği, herkesin bildiği gibi sofradan ve çiftlikten başlıyor. Çiftlik boyutuyla gıda güvenliğini sağlamak, gerekli hususları anlatmak ve kritik hijyen noktalarını vurgulamak için buradayız. Ekip arkadaşlarımızla, sağım, peynirde hijyen ve diğer konular hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Yeni bir proje başlattık. Özellikle marketlerde, raflarda gıda kontrolü yapan arkadaşlarımızı köylere çıkarmaya başladık. Üretimin ilk halkasından itibaren hijyeni oluşturmak ve gıda güvenliğini sağlamak için çalışma yürütüyoruz. Tüm mahallelerimize gideceğiz. Sofraya intikal eden hangi ürün varsa bu ürünlerin üretilme koşulları ve kritik noktalarını iletmeye çalışıyoruz."