Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, DEM Parti binası önüne kadar yürüdü.

        Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatlarının geri gelmesi için mücadele verdiklerini dile getirdi.

        Çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

        "Anneler ağlamasın, silahlar sussun. Bu mücadelede Türk ve Kürt annesi fark etmiyor, dilin acısı yoktur. Evlatlarımızın geri gelmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Süreçten dolayı bayram havası yaşıyoruz. Bu sürece kim sebep olmuşsa Allah onlardan razı olsun."

        Anne Saliha Mert ise "2005'te oğlum dağa kaçırıldı, o günden bu yana onu bekliyorum. Anneler olarak süreçten umutluyuz. Evlatlarımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak
        Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak
        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı
        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı
        Van'da kritik şah damarı tümörü ameliyatları başarıyla yapılıyor Lokman Hek...
        Van'da kritik şah damarı tümörü ameliyatları başarıyla yapılıyor Lokman Hek...
        Van-İran seferi yapan yük treni Erçek Gölü kıyısında kartpostallık görüntül...
        Van-İran seferi yapan yük treni Erçek Gölü kıyısında kartpostallık görüntül...
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Van'da ilk kez çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi verildi
        Van'da ilk kez çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi verildi