Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Türkmen, binlerce hayranıyla buluştu.

        Sanatçı, konser boyunca en sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

        Türkmen, "Burada olmak çok keyifli. Van'a ilk defa geliyorum. Harika bir yerde yaşıyorsunuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü

        Benzer Haberler

        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, destansı anıla...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, destansı anıla...
        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda havale geçiren bebek, deniz polislerince a...
        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda havale geçiren bebek, deniz polislerince a...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu
        Bakan Işıkhan, Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" p...
        Bakan Işıkhan, Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" p...
        Şarkıcı Derya Uluğ, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Derya Uluğ, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Vanlıları sanatsal etkinliklerle buluşturan "Van Kültür Yolu Festivali" sür...
        Vanlıları sanatsal etkinliklerle buluşturan "Van Kültür Yolu Festivali" sür...