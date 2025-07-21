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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:56
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı, 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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