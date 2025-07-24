Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar ise Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi, mesleki ve teknik eğitim, istihdam, aktif işgücü hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

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