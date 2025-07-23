Yardıma koştukları yaşlı ve kimsesizlerin "evlatları" oldular

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde "Vefa Projesi" kapsamında oluşturulan 32 kişilik ekip, gıda, kişisel bakım, temizlik ve tadilat gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları bakıma muhtaç engelli, yaşlı, öksüz ve kimsesiz vatandaşların hayata tutunmasını sağlıyor.

Erciş Kaymakamlığı, bakıma muhtaç engelli, yaşlı, öksüz ve kimsesizlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve taleplerini gidermek için yürütülen "Vefa Projesi" kapsamında 32 kişilik ekip kurdu.

İlçede evde bakım hizmeti sunan ekip, ayda iki kez 102 mahalledeki 363 haneyi ziyaret ederek, yaşlı ve bakıma muhtaç 560 vatandaşın evini temizliyor, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor, kişisel bakımlarını yapıyor.

Evlerinden alınarak içinde sosyal donatı alanları bulunan Yaşlı Evde Bakım Merkezi'ne getirilen yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kıyafetleri yıkanarak ütüleniyor, saç ve sakalları tıraş ediliyor.

Sosyal market aracılığıyla giysi ve diğer ihtiyaçları karşılanan vatandaşların zaman zaman dertlerini de dinleyen personel, onların hayata sımsıkı tutunmasını sağlıyor.

- "Devletin sıcak elini onlara yansıtmaya çalışıyoruz"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında 102 mahallede 560 ihtiyaç sahibi vatandaşa ekiplerin yardım ulaştırdığını söyledi.

Dezavantajlı kişileri yalnız bırakmadıklarını belirten Karaloğlu, "Evde ihtiyacını göremeyecek yaşlılarımız, büyüklerimiz, çınarlarımız, engelli vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve diğer ailelerimize ev temizliğinden tutun da kişisel bakım, kıyafet yıkanması, ütülenmesi gibi birçok hizmet sunulmakta. Talep eden vatandaşlarımıza Yaşlı Evde Bakım Merkezi'nde hizmet veriyoruz. Yine ihtiyacı olan vatandaşlarımız giyim mağazamızdan kıyafetlerini seçebilmekte." dedi.

Proje kapsamında kimsesi olmayan, yalnız yaşayan vatandaşların evlerine misafir olduklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Onların ev temizliğinden kişisel bakımına kadar ihtiyaçları personelimiz tarafından karşılanmakta. Personelimiz aynı zamanda çınarlarımızla sohbet etmekte, aktiviteler üretmekte, doğum günlerini kutluyor. Bu hizmetle devletin sıcak elini onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Personelimize 'oğlum, kızım' diye hitap ediyorlar. Bu da projemizin amacına ulaştığını gösteriyor. Bir yandan hizmet ediyoruz, öbür yandan da gönüllerine dokunuyoruz."