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        Van'da sürücüler, Umay Aden için kornaya basıp doğum gününü kutladı

        VAN'da 2 yaşına giren Umay Aden için ailesi, duygulandıran bir doğum günü sürprizi hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:35
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        Van'da sürücüler, Umay Aden için kornaya basıp doğum gününü kutladı
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        VAN'da 2 yaşına giren Umay Aden için ailesi, duygulandıran bir doğum günü sürprizi hazırladı. Araçlarının arkasına 'Kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız' notunu asan ailenin ricası, büyük ilgi gördü. Notu gören sürücüler, kornaya basarak minik Umay Aden'in doğum gününü kutladı.

        Van'da görev yapan Uludağ ailesinin kızları Umay Aden, 2 yaşına girdi. Aile, minik kızları Umay Aden için duygulandıran bir doğum günü kutlaması hazırladı. Aile, araçlarına, 'Kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız' notunu yazdı. Notu görenler, kornaya basarak ve "Doğum günün kutlu olsun Umay" diye seslenerek küçük kızın doğum gününe ortak oldu.

        'KIZIMA ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU'

        Kornalı kutlama anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Hemşire Esma Nur Uludağ, "Kızımız 2 yaşına girdi. Onun için farklı ve unutulmaz bir anı olsun istedik. Vanlı değiliz ama bu şehirdeki insanlarla kutlamak istedik. Herkes çok ilgi gösterdi. Bu ilgi karşısında biz çok duygulandık, çok mutlu olduk. Kızıma çok güzel bir anı oldu. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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