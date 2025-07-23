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        Van'da iki yaşına giren Umay'ın doğum günü için yüzlerce kişi korna çaldı

        Van'ın Edremit ilçesinde kızlarının doğum günü için arabanın arkasına astıkları "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazısını gören çok sayıda sürücü, korna çalarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:35
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        Van'da iki yaşına giren Umay'ın doğum günü için yüzlerce kişi korna çaldı
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        Van'ın Edremit ilçesinde kızlarının doğum günü için arabanın arkasına astıkları "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazısını gören çok sayıda sürücü, korna çalarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

        Erdemkent Mahallesi'nde yaşayan Zonguldaklı Emrah ve Esma Nur Uludağ, kızlarının kendisini doğum gününde yalnız hissetmemesi için arabanın arkasına "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazılı pankart astı.

        Trafikte yazıyı gören yüzlerce sürücü, Umay ve ailesinin mutluluğuna ortak olmak için konvoy oluşturarak korna çaldı.

        Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

        Anne Esma Nur Uludağ, AA muhabirine, kızlarının doğum gününü farklı ve renkli bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

        Etkinliğe birçok sürücünün eşlik ettiğini belirten Uludağ, "Van'da yalnız olduğumuz için kızımızla buruk bir doğum günü geçirmek istemedik. Aramızda ufak bir kutlama yaptık ama daha güzel anılar bırakabilmek amacıyla böyle bir şey düşündük. Çok güzel tepkilerle karşılaştık." dedi.

        Kutlamaya herkesin ortak olduğunu ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

        "Yazıyı gören herkes durdu ve kızımın doğum gününü kutladı. Korna çalarak, el sallayarak sevincimize ortak oldular. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Çok duygulandık. Kızımız da çok mutlu oldu. Aslında yalnız olmadığımızı hissettik. Kızım ileride videolara baktığı zaman ne güzel bir memlekette, ne kadar güzel insanlarla yaşadığını görecek. Herkese çok teşekkür ediyorum."

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