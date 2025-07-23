Van'da iki yaşına giren Umay'ın doğum günü için yüzlerce kişi korna çaldı

Van'ın Edremit ilçesinde kızlarının doğum günü için arabanın arkasına astıkları "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazısını gören çok sayıda sürücü, korna çalarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Erdemkent Mahallesi'nde yaşayan Zonguldaklı Emrah ve Esma Nur Uludağ, kızlarının kendisini doğum gününde yalnız hissetmemesi için arabanın arkasına "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazılı pankart astı.

Trafikte yazıyı gören yüzlerce sürücü, Umay ve ailesinin mutluluğuna ortak olmak için konvoy oluşturarak korna çaldı.

Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

Anne Esma Nur Uludağ, AA muhabirine, kızlarının doğum gününü farklı ve renkli bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.