Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği yapıldı

        Van'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Cami Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisinde düzenlenen etkinliğe, ilçenin farklı okullarında eğitim gören 5 bin 500 ortaokul öğrencisi katıldı.

        TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.

        Sığınç, gazetecilere, TÜGVA'nın vitrin projelerinden olan Yaz Okulu'nun cami buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yaz okulunun ülke genelinde yaklaşık 400 bin öğrencinin katılımıyla devam ettiğini belirten Sığınç, şunları kaydetti:

        "İlimiz özelinde de 22 bin öğrencinin katılımıyla yaz okulunu sürdürüyoruz. Bugün de İpekyolu ilçemizin cami buluşmasını 5 bin 500 ortaokul öğrencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Yaz okullarımız da temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetler ile binicilik, okçuluk gibi etkinlikler yapıyoruz. İlimizde TÜGVA Yaz Okullarına ciddi bir katılım oldu, teveccüh gösterildi. Bunun için de katılan herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediyesi hafriyat temizliği yaptı
        Van Büyükşehir Belediyesi hafriyat temizliği yaptı
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Evlat eylemindeki aileler slogan atmadan yürüdü
        Evlat eylemindeki aileler slogan atmadan yürüdü
        Van'daki poliklinikte 3 ayda 258 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
        Van'daki poliklinikte 3 ayda 258 kişinin sigarayı bırakması sağlandı
        Van emniyetinin insansız hava araçları 9 yılda yaklaşık 30 bin saat uçtu
        Van emniyetinin insansız hava araçları 9 yılda yaklaşık 30 bin saat uçtu
        Atlı zabıtanın 'Fındık'ına çocuklardan yoğun ilgi
        Atlı zabıtanın 'Fındık'ına çocuklardan yoğun ilgi