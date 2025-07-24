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        Van Büyükşehir Belediyesi hafriyat temizliği yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan inşaat atıkları, moloz ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:55
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        Van Büyükşehir Belediyesi hafriyat temizliği yaptı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan inşaat atıkları, moloz ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, kaçak hafriyat dökülmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürürken, bir yandan da kentin farklı noktalarına dökülen hafriyat ve inşaat atıklarını temizlemek için çalışma yürütüyor.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, kaçak olarak dökülen tonlarca inşaat atığı temizledi.

        Belediye ekipleri, çevre ile insan sağlığı açısından risk oluşturan ve yasal saha dışındaki noktalara döküm yapan kişilere ve firmalar hakkında işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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