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        Evlat eylemindeki aileler slogan atmadan yürüdü

        VAN'daki evlat eylemi, 106'ncı haftada da DEM Parti binası önünde devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:50
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        Evlat eylemindeki aileler slogan atmadan yürüdü
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        VAN'daki evlat eylemi, 106'ncı haftada da DEM Parti binası önünde devam etti. Eyleme katılan aileler, slogan atmadan DEM Parti il binası önüne yürüdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Terörsüz Türkiye' süreci hassasiyeti nedeniyle slogan atmadan sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 106'ncı haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi alırken, aileler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine hassasiyet göstererek slogan atmadan sessizce DEM Parti önüne yürüdü. DEM Parti binasında açılan müzik sesi, aileler slogan atmayınca bir süre sonra kısıldı.

        'EYLEME 2,5 YAŞINDAKİ TORUNUYLA KATILDI

        Eyleme 2,5 yaşındaki torunu Mir Dara Sancar ile birlikte katılan Nazlı Sancar, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklerini ve dağdaki çocuklarına kavuşacak günü beklediklerini belirterek, “7 yıldır dağda olan evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle biz evlatlarımıza kavuşacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecine büyük katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman onların yanındayız. Bu sürece anneler de büyük destek sunuyor. Evladın tarifi yoktur, 15 yıldır evladımı görmedim. Evladıma hasret bir anneyim. Ben Şeyma'mı çok özlemişim. Dört gözle evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah hepsi gelip teslim olacaklar” dedi.

        'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ'

        'Terörsüz Türkiye' süreci nedeniyle 2 haftadır slogan atmadan sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Sancar, “Biz artık yeter diyoruz. Onlar da yola gelmişler, anne ve babaların gözyaşlarını gördüler. Evlatlarımız için bu kapıdan ayrılmayacağımıza ant içtik. Evlatlarımıza kavuşmadan bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Aileler evlat eylemine başladığından bu yana hiç kimse dağa çıkmadı. Şu an bayram havası yaşıyoruz. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Çocuklarımıza kavuşacak gönü dört gözle bekliyoruz. Bu süreçten dolayı çocuklarımıza kavuşup onlarla alışverişe gideceğiz. Artık bu ülkede asker ve polis ölmesin. Anneler gözyaşı dökmesin” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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