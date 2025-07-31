Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde halk şairi Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projeyle destinasyona dönüştürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde halk şairi Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projeyle destinasyona dönüştürülecek.

        Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi'nde kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı, geometrik desen ve birbirinden farklı süslemelerle bezenen taşlarıyla öne çıkıyor.

        Onlarca sanduka mezar ve şahidenin (mezar taşı) bulunduğu alanın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van Valiliği koordinesinde "Erciş Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Çevre Düzenlemesi" projesi başlatıldı.

        Şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın kabirlerinin da bulunduğu mezarlığın girişindeki 4 bin metrekarelik alanda otopark, 1 kilometrelik yürüyüş yolu, kafe, sergi ve konferans salonu ve çocuk oyun alanının olduğu bir karşılama merkezi inşa edilecek.

        Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan inşaat çalışmaların ardından restorasyon ve çevre düzenlemesi ile tarihi mezar taşları ayağa kaldırılarak, alan bir destinasyona dönüştürülecek.

        - "Burayı gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda"

        Alanda incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine tarihi mezarlığın sadece mimari açıdan değil kültürel ve edebi miras yönünden de büyük değer taşıdığını söyledi.

        Bölgenin tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılacağı belirten Karaloğlu, "Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Van Valiliği koordinasyonunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile restorasyon çalışmaları başlatıldı. 30 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunan mezarlıkta bir karşılama merkezi planlanmakta." dedi.

        Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Karşılama merkezimizde seminer ve sergi alanları, kafeterya, mescit bulunacak. Aynı zamanda otopark alanıyla ziyaretçilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Burası bin yılı aşkın bir tarihe sahip. Bu nedenle bu tarihi gün yüzüne çıkartmak ve burayı gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda. Herhangi bir aksilik olmaması halinde projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmakta."

        Çelebibağı Mahalle Muhtarı Şerafettin Toğal ise "Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Tarihi mezarlığımız kötü durumdaydı. Bu çalışmayla tarihi mezarlığımız gün yüzüne çıkacak. Yıllardır bu çalışmayı bekliyorduk. Gerçekten mükemmel olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Van Gölü, Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu
        Van Gölü, Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu
        GÜNCELLEME - Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME - Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...
        Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı