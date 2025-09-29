Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:33
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

