Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem yapıldı.
