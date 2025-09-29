Van'da 40 öğrenci büyükşehir belediyesinin kursuyla hayallerine kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 40 öğrenci çeşitli üniversitelere, 17 öğrenci de spor liselerine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle nisan ayında hazırlık kursları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki antrenörler tarafından verilen kurslarda, öğrenciler hem kapalı spor salonlarında hem de açık alanlarda düzenli antrenman programlarına tabi tutuldu.

Yaklaşık altı ay süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılan öğrencilerden 40'ı üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği gibi bölümlerine, 17'si ise spor liselerine yerleşerek hayallerini gerçekleştirdi.