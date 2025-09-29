Göreve yeni başlayan 40 AFAD teknikeri Van'da eğitim görüyor

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimlere katılan teknikerlere, kurum eğitmenleri tarafından harita, GPS, pusula, kampçılık ve arazide kayıp arama konularında bilgiler aktarıldı.

Bu kapsamda 7 ilde göreve yeni başlayan 40 arama kurtarma teknikeri, Van'da bir araya geldi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni teknikerlerin saha tecrübelerinin artırılması amacıyla "Hazırlayıcı Eğitim Programı" başlatıldı.

