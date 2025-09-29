Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı

Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasında 38. dönem şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

Fabrikanın alım sahasında düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sahaya ilk gelen pancar yüklü traktörü süren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yetiştiricilerin verdiği emeğin üretime güç kattığını söyledi.

Fabrikanın kazanlarının bu emeğin sonucunda yeniden çalışmaya başlayacağını belirten Karaloğlu, "Alın teriniz, şekere dönüşerek hem bölgemize hem ülkemize değer katacaktır. Bu vesileyle emeğiniz için her birinize şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz her alanda olduğu gibi tarım ve üretim alanında da üreticimizin yanında olmaya devam etmektedir. Bizler de yerelde bu sürecin takipçisi, çiftçilerimizin destek destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte çiftçilere tohum ve meyve fidanı desteğinde bulunduklarını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti: