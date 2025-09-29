Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da 319 litre akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 319 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:51
        Van'da 319 litre akaryakıt ele geçirildi
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Ilıcak Mahallesi'nde İran'dan gelen kamyon ve tırlardan alınan kaçak akaryakıtın depo ve barakalarda satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 319 litre mazot, 7 mazot pompası, 70 litrelik 5 plastik bidon ve 220 litrelik metal varil ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. ve Ç.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

