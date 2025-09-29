Van'da özel gereksinimli çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı

Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların ata binme talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığı, kentteki engelli çocuklar ve ailelerinin sosyal hayata kazandırılmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte araçlarla İpekyolu ilçesindeki Van Atlı Spor Kulübüne ait çiftliğe götürülen çocuklar ve aileleri, burada ata binerek heyecanlı anlar yaşadı.

Güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ve aileleri, belediye görevlilerine teşekkür etti.

Programa kızıyla katılan Pınar Ekinci, yapılan organizasyonu anlamlı bulduklarını söyledi.

Otizmli bir kızı olduğunu belirten Ekinci, "Bugün Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik sayesinde kızım ilk kez ata bindi. Çok sevdi, çok mutlu oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Etkinliğin çok önemli olduğunu ifade eden Gülşah Mercanoğlu ise "Oğlum ile geldim. Çok güzel bir etkinlik. Çok memnun kaldık. Etkinlikten dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyemize ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünmeleri mutluluk verici." diye konuştu.