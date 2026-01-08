Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Gevaş'ta okul servisleri denetlendi

        Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:38
        Gevaş'ta okul servisleri denetlendi
        Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Dereağzı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci taşımacılığı yapan 10 okul servisi ve sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Servislerin kış lastiğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

