Gevaş'ta okul servisleri denetlendi

Bu kapsamda, Dereağzı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci taşımacılığı yapan 10 okul servisi ve sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

