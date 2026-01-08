Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vefa ekipleri kışın zor şartlarında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet yürüten Vefa ekipleri, karla kaplı yolları aşarak en ücra mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:12
        Vefa ekipleri kışın zor şartlarında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
        Vefa Projesi kapsamında oluşturulan 32 kişilik ekip, zorlu kış şartlarına rağmen devletin yardımlarını vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karla kaplı kilometrelerce yolu giderek sisteme kayıtlı 360 evdeki 560 vatandaşı düzenli olarak ziyaret eden ekipler, hasta, yaşlı ve engellilerin yaşadığı evleri temizliyor, çamaşırlarını yıkayıp diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Yoğun yağıştan sonra evlerin çatılarında biriken karı da atan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşımını daha rahat sağlamaları için küreklerle evlerinin önünü açıyor, odun kırarak sobalarını yakıyor.

        Kar ve soğuk havaya rağmen hane ziyaretlerini sürdüren ekipler, kişisel bakım ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdikleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin sıcak yüzünü hissettiriyor.

        - "Onlara her konuda yardımcı oluyoruz"

        Vefa ekibinin sorumlusu Uğur Nazlı, AA muhabirine, 102 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Vefa ekibi olarak 2020'den bu yana çalışma yürüttüklerini belirten Nazlı, şunları kaydetti:

        "Yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle ağır kış şartlarında evlerinin önünü açıyoruz. Ev temizliklerini yapıyoruz, sobalarının yakılması, odun ve kömürlerin taşınması gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara her konuda yardımcı oluyoruz. Zorlu kış şartlarında sobalarını yakıyoruz. Çatılarında biriken karı temizliyoruz. Kısacası hayatlarını kolaylaştırmak için her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz."

        - "Bizler onların birer evlatları olduk"

        Yaşlı bakım personeli Burcu Bilici ise "Bugün Ali ve Mürşide Bayramoğlu'nu ziyaret ettik. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarında çok kar birikmişti. Küreklerle karı temizledik. Televizyonun antenini tamir ettik, kişisel bakımlarını yaptık. Bizler onların birer evlatları olduk, onlar da bizim büyüklerimiz." dedi.

        - "Allah devletimizi hep var etsin"

        Vefa ekibinin ziyaret ettiği Alican Bayramoğlu da "Hepsinden çok memnunum. Çatımızı temizlediler, odun kırıp evimizi ısıttılar. Şimdi de beni hastaneye görürecekler. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Allah devletimizi hep var etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

