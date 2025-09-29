Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'a yapılan 41 kilometrelik çevre yolunda çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.09.2025 - 11:52
        Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Gümrük Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla inşa edilen 41 kilometrelik çevre yolunda çalışmalar sürüyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çevre yolu projesinin 21 kilometrelik kısmını oluşturan Beyüzümü mevkisindeki Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı bölümü ile Kurubaş, Memur-Sen TOKİ bölgesindeki çalışmalara yoğunluk verildi.

        Bakanlığın yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalardan yaklaşık 348 işçi ve 24 teknik personelin 182 iş makinesiyle çalıştığı yolda önemli oranda ilerleme sağlandı.

        - "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmasını istiyoruz"

        Çevre yolunun tamamlanan bölümlerinde Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullanarak incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine, kentte konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Çevre yolunu en kısa sürede tamamlayıp insanların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Yol 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor. Erciş yolu ile Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yolu arasındaki 18 kilometrelik çevre yolunun yüzde 99'u tamamlandı. Bu kısmı 1,5 ay içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Edremit-Gürpınar-Hakkari yollarını bağlayacak 11 kilometrelik hattının da yüzde 90'ı bitti. Çevre yolunun geneline bakıldığında yüzde 70'i tamamlandı. Hummalı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yakından takip ettiği çalışmayı biz de sürekli inceliyoruz."

        Çevre yolu güzergahında 7 köprülü kavşağın, demir yolu üst geçidinin, 4 hemzemin geçidin, 3 alt geçidin ve yaklaşık 80 menfezin bulunduğu bilgisini veren Türkmenoğlu, "Buraya gelip bakıldığında devasa bir çalışmanın yapıldığı görülür. Sona yaklaştık. Asfaltı dökülmüş 12 kilometrelik yolda yerli aracımız Togg ile seyahat ettik. Yolu inceledik. Gayet güzel olmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

