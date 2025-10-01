Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da "Kuş Cenneti" olarak nitelendirilen ve göçmen kuşların en önemli konaklama alanları arasında yer alan Erçek Gölü'nün kıyılarında kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle büyük çekilme yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:07
        Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı
        Van Gölü Havzası'nda bulunan ve onlarca türden binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölün kıyılarında küresel ısınmanın etkileri daha görünür hale geldi.

        "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, kurak dönem süresinin uzaması ve buharlaşmanın artması nedeniyle kıyı bölgeleri çorak araziye dönüştü, kuşların konaklama alanları daraldı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası'ndaki su kaynaklarını etkilemeye başladığını söyledi.

        Yağışların seyrindeki farklılaşma ve sıcaklıktaki artışla gölde şiddetli bir buharlaşmanın yaşandığını belirten Alaeddinoğlu, şu bilgileri verdi:

        "Bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliği, içinde bulunduğumuz havzayı ve bütün göllerini de maalesef can yakıcı bir şekilde etkilemeye başladı. Erçek Gölü ekosistem açısından çok önemli bir alan. Yaşanan alan kaybı sadece gölün yok olması ya da bir şekilde zarar görmesiyle sonuçlanmıyor çünkü orada ciddi bir ekosistem var. Orada sürekli kalan, dünyanın farklı bölgelerinden göç ederek konaklayan, belli bir süre yaşamını idame ettiren kuşlar bulunuyor. Dolayısıyla bütün bunların yaşamını da derinden etkiliyor. Maalesef önümüzdeki süreçte buna ilişkin çok da olumlu şeyler yok. Sürecin daha olumsuz ve kötü bir şekilde seyredeceğine ilişkin birçok bulgu var. Erçek Gölü'nün maalesef bu yıl, geçen yıl ve önceki yıllar kıyaslandığında çok ciddi derecede alan kaybettiğini görüyoruz. Bu da büyük ölçüde aslında bütün Türkiye'yi ve içinde yaşadığımız havzayı etkileyen sıcaklıktaki artış ve kuraklığın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor."

        - "Gölün alan kaybetmesi kuş rotalarını büyük ölçüde etkileyecek"

        Havzada iklim değişikliğinin en radikal sonuçlarından bir tanesinin sezonda yaşanan genişleme ile ilgili olduğunu anlatan Alaeddinoğlu, "Yani geçmişte özellikle haziran ayı, haziran ayının sonlarına doğru göllerde maksimum seviyeleri görürken artık bunu göremiyoruz. Haziranın başından itibaren hatta mayısın sonlarına kadar sarktığını görüyoruz. Erçek Gölü'nün de içinde bulunduğu havzanın tamamında o sıcak ve kurak dönem eskiden 1-1,5 ayla temsil edilirdi. Şimdi artık 2-3 aya kadar çıktı. Bu da oradaki buharlaşmanın şiddetini artırdı ve gölün seviye ve alan kaybetmesiyle sonuçlandı." dedi.

        Erçek'in sıradan bir göl olmadığını, kuşların da en önemli konaklama alanı olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Birçok kuş türü orada ürüyor, hayatını idame ettiriyor, çoğalıyor. Diğer taraftan dünyanın farklı bölgelerinden gelen kuşların da belli bir süre konakladığı, oradaki besin zincirinden faydalanarak yolculuklarına devam ettiği bir alan. Gölün alan kaybetmesi ya da büyük ölçüde zarar görmesi aslında kuş rotalarını da büyük ölçüde etkileyecek. O zenginliğin ortadan kalkmasına neden olacak. Maalesef önümüzdeki yıllarda bu sürecin devam edeceğini, gölün alan kaybedeceğini ve oradaki ekosistemin de bundan olumsuz etkileneceğini görmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

