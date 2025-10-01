Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
