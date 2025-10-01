'Tütün', araçta 4 kilo skunk buldu

VAN'ınBaşkale ilçesinde durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Başkale ilçe Jandarma ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrolleri yapıldı. Durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; gizli bölmeye yerleştirilen 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefon ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli Y.T gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.