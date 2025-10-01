Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        'Tütün', araçta 4 kilo skunk buldu

        VAN'ınBaşkale ilçesinde durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tütün', araçta 4 kilo skunk buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VAN'ınBaşkale ilçesinde durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Başkale ilçe Jandarma ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrolleri yapıldı. Durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Tütün' ile yapılan aramada; gizli bölmeye yerleştirilen 4 kilo 311 gram skunk, tabanca, 63 tabanca fişeği ve 2 cep telefon ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli Y.T gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Van'da "Girişimci Kütüphanesi" buluşması düzenlendi
        Van'da "Girişimci Kütüphanesi" buluşması düzenlendi
        Van'daki "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi" hastalara umut oluyor
        Van'daki "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi" hastalara umut oluyor
        Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı
        Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı
        Van Gölü manzaralı Ayanis Kalesi turistlerin uğrak noktası oldu
        Van Gölü manzaralı Ayanis Kalesi turistlerin uğrak noktası oldu
        Van'da yol ve kaldırım işgalleri denetlendi
        Van'da yol ve kaldırım işgalleri denetlendi
        Van'da Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi
        Van'da Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi