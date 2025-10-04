Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 1667 öğrenci istihdam edilecek

        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenecek 1667 öğrenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:08
        Van'da "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 1667 öğrenci istihdam edilecek
        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenecek 1667 öğrenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilecek.

        İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontenjanın bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladığı program kapsamında iş deneyimi kazanmak isteyen öğrenciler, yapılacak duyurunun ardından genclik.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

        Geliri 3 asgari ücretin altında olan ve kurada ismi çıkan 1667 öğrenci, üniversitede istihdam edilecek.

        Programa katılan öğrencilere, İŞKUR tarafından günlük 1083 lira ödeme yapılacak, kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

