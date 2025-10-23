Van depreminde hayatta kalanlar, 14 yıl önce yaşadıklarını unutamıyor

EMRE ILIKAN - Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulanlar, yaşadıklarını unutamıyor.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde büyük hasara yol açtı.

Kente 45 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu 55 haneli Yaylıyaka Mahallesi de depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu.

Evlerin büyük bölümünün yıkıldığı mahallede, enkazda kalmaktan son anda kurtulanlar yaşadıkları zorlu günleri unutamıyor.

- "Depremden sonra mahalleden toz bulutu yükseldi"

Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Ömer İrge, 14 yıl önce acı bir deprem tecrübesi yaşadıklarını söyledi.

Depremin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadıklarını belirten İrge, şunları kaydetti:

"Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Zor zamanlardı. O gün evimizde bayram temizliği yapılıyordu. Depreme evde yakalanan oğlum kapıya doğru koşarken ev yıkıldı. Enkaz altında kaldı. Ev yerle bir oldu. Depremden sonra mahalleden toz bulutu yükseldi. Acayip bir ses vardı. Bu yaşıma kadar böyle bir ses duymadım. Ortam biraz sakinleşince enkaz altında kalan oğlumun 'baba' diye seslendiğini duydum. Enkazdan çıkardım ama nasıl çıkardığımı halen hatırlamıyorum."