        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depreminden saniyeler önce çalan cep telefonu sayesinde ikinci hayatını yaşıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 14 yıl önce arkadaşlarıyla kafede otururken cep telefonunun çalmasıyla dışarı çıkarak depremde yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Mehmet Burak Yazıcı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:49
        Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 604 kişi yaşamını yitirdi.

        Depremin en çok yıkıma yol açtığı Erciş ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Yazıcı, sarsıntının yaşandığı gün arkadaşlarıyla kafeye gitti.

        Sohbet ettikleri sırada cep telefonu çalan Yazıcı'nın konuşmak için dışarı çıkmasından saniyeler sonra deprem meydana geldi.

        Kafenin bulunduğu binanın gözlerinin önünde yıkılmasıyla kısa süre önce birlikte oturduğu arkadaşlarını kaybeden Yazıcı, yaşadığı şoku atlattıktan sonra hem enkazdakileri çıkarmaya hem de ailesine ulaşmaya çalıştı.

        Şans eseri hayatta kalan Yazıcı, depremde birçok yakınını ve arkadaşlarını kaybettiği için buruk bir sevinç yaşıyor.

        - "Yıkılan binadan arkadaşlarımın cansız bedenlerini çıkardık"

        Milli Eğitim Bakanlığınca depremlerin ardından Erciş ilçesinde kurulan İletişim Merkezinde görev yapan Yazıcı, 14 yıl önce hayatının en kötü günlerinden birini yaşadığını söyledi.

        Deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Yazıcı, "O gün kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Telefonum çaldı, ortam kalabalık olduğu için dışarı çıkmak istedim ve tam bu sırada sarsıntı hissettim. Bir anda telefon görüşmem kesildi, gözümün önünde arkadaşlarımın bulunduğu bina yıkıldı. Ortalığı toz bulutu kapladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Çok üzücü bir durumdu. Anlattığımda o günkü duygularımı hissedebiliyorum. Yıkılan binada arkadaşlarımın cansız bedenlerini çıkardık. Ailemizden çok yakın akrabalarımızı kaybettik." dedi.

        Böyle acı afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Burada ne kadar duygusal çöküntü yaşasak da devletimiz her zaman olduğu gibi varlığını hissettirdi. 6 ay gibi kısa bir sürede 1 Mart 2012'de Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi kuruldu. Devletimiz bize sahip çıktı. İletişim merkezinde 80 personel depremzede olarak ilk etapta göreve başladık. Yeni bir işimiz oldu. Duygusal çöküntüden kurtulmanın çabası içinde geçiş yaptık. İletişim Merkezimizde şu anda 130 kişi istihdam ediliyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi arkamızda olduğu hissini bize verdi. Yıkılan yapıların yerine yenileri inşa edildi. Allah devletimize zeval vermesin."

        - Depremde kaybettiği yakınlarını unutamıyor

        Erciş ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Kılıçarslan Koçak da depremde en çok acıyı yaşayanlardan biri oldu.

        Eşi, annesi, iki çocuğu, ağabeyi ve yengelerinin de aralarında bulunduğu birçok yakınını kaybeden Koçak, sürekli kabirlerini ziyaret ettiği yakınlarına dua ederek yüreğindeki acıyı dindirmeye çalışıyor.

        Ailesini çok özlediğini belirten Koçak, "Unutma gibi bir durum söz konusu değil. Depremden sonra hayatımızda değişiklikler oldu ama eski günler gelmedi. İçimden bir şeyler parçalanıp gitti. Bir daha yerine gelmiyor. Onların kabirlerini ziyaret ederek dua ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

