Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 kilogram gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 kilogram gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.