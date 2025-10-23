Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

