Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Muradiye'de 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muradiye'de 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir minibüs durduruldu.

        Minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 750 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da "Bağımlılık 2.0" semineri düzenlendi
        Van'da "Bağımlılık 2.0" semineri düzenlendi
        Van'da depremin 14'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı
        Van'da depremin 14'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı
        Van'da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek
        Van'da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek
        Van'da 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi
        Van'da 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi
        Van'da evde tutulan kurt kurtarıldı
        Van'da evde tutulan kurt kurtarıldı