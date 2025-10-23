Muradiye'de 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 750 paket sigara ele geçirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir minibüs durduruldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

