Van'da 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bebleşin Mahallesi yakınlarında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Kontrollerde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
