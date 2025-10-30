Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:56
        Van'da kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

