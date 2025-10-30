Van'da kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.

