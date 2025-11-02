Stat:VanAtatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 74 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Sabahattin Destici, Jefferson, Regis, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk.74 Treore), Faruk Can Genç (Vlachomitros), Bekir Can Kara (Medeni Bingöl), Cedric
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 90 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Doğukan Tuzcu), Vukovic, Mete Kaan Demir (DK.72 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk.77 Emre Demir), Burak Çoban, Kakuta, Ben Yedder
Goller: Dk. 28 Regis, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 88 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 40 Ben Yedder, Dk. 65 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Cedric, Dk. 74. Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 17 Mete Kaan Demir, Dk. 53 Salih Dursun, Dk. 87 Kakuta, 90+7 Vukovic (Sakaryaspor)
VAN
