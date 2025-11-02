Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 02.11.2025 - 21:10 Güncelleme: 02.11.2025 - 21:10
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Sabri Öğe

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 74 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Sabahattin Destici, Jefferson, Regis, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk.74 Treore), Faruk Can Genç (Vlachomitros), Bekir Can Kara (Medeni Bingöl), Cedric

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 90 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Doğukan Tuzcu), Vukovic, Mete Kaan Demir (DK.72 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk.77 Emre Demir), Burak Çoban, Kakuta, Ben Yedder

        Goller: Dk. 28 Regis, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 88 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 40 Ben Yedder, Dk. 65 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Cedric, Dk. 74. Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 17 Mete Kaan Demir, Dk. 53 Salih Dursun, Dk. 87 Kakuta, 90+7 Vukovic (Sakaryaspor)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

