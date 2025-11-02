Vanspor-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor'u 3-2 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3 puanın haricinde ortaya konulan oyun ve istekten de memnun olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, rakibin skoru dengelemesine rağmen oyunu bırakmadıklarını ve önde baskıyla karşılık verdiklerini söyledi.

Takım adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kutlu, "Şunu da söylemem gerekiyor, Sakaryaspor'u tebrik ederim. Bizim isteğimize, arzumuza inanılmaz cevap verdiler. Tempomuza cevap veren bir takım gördüm. Çok sayıda pozisyon yakaladığımız bir maç oldu. Maçı daha önceden de kopartabilirdik. Oyuncularımı, Sakaryaspor'u ve maçın hakemini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kutlu, takımın oyunundan ve isteğinden memnun olduğunu dile getirdi.

- Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü ise zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirtti.

Hafta boyunca galibiyet için planlar yaptıklarını anlatan Sütlü, "Seyirci baskısını ve Vanspor'un yüksek toplardaki etkisini biliyorduk. Bunlara karşı hazırlıklarımızı yapmıştık fakat çalıştığımız yerlerden değil ikinci toplardan yediğimiz goller var. Hakemi konuşmayacağım kesinlikle ama her şey iyi olacak Türk futbolu adına. Vanspor'u tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.