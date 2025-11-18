Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da jandarma ekipleri okul çevresinde denetim yaptı

        Van'da jandarma ekipleri, okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Giriş: 18.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:49
        Van'da jandarma ekipleri okul çevresinde denetim yaptı
        Van'da jandarma ekipleri, okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenilir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, okula giriş, çıkış saatlerinde kimlik ve araçların evrak kontrollerini yapan ekipler, bazı sürücülere uyarıda bulundu.

        Ekipler, okul çevresinde olası riskleri en aza indirmek için denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

