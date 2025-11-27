Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak

        Van'da yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlanan Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar arazi suya kavuşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlanan Ortanca ve Gültepe göletleriyle 7 bin 30 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce İpekyolu ilçesinde inşa edilen temelden yüksekliği 51,5 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 859 bin metreküp olan Ortanca ile Özalp ilçesindeki temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 746 bin metreküp olan Gültepe göletleri tamamlandı.

        Su tutmaya başlanan 2 göletin yakın zamanda devreye alınmasıyla 7 bin 30 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması ve ekonomiye yıllık yaklaşık 45 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

        Ortanca göletinde düzenlenen programa katılan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve arazilerin suya kavuşturulması amacıyla başlatılan sulama projelerinin devam ettiğini söyledi.

        Kentin farklı noktalarında inşa edilen 10 sulama göletinden 2'sinin tamamlandığını belirten Türkmenoğlu, şunları ifade etti:

        "Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgemizde üretimin devamlılığı suya bağlı. Gölet projelerimizi 2023'te hızla hayata geçirmeye başladık. Yaklaşık 2,5 yılda 10 göletten 2'sini tamamladık. İnşası devam eden 8 göleti de gelecek yıl devreye almayı planlıyoruz. Göletlerin tamamı hizmete girdiğinde 3 bin 700 hektar araziyi suyla buluşturacağız, ekonomiye yılda 1,7 milyar lira katkı sunacağız. Ortanca göletini 500 milyon liralık yatırımla kısa sürede tamamlayarak şehrimize kazandırdık. Bu çalışmaların şehrimizin sulama altyapısına büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bize bu imkanları sunan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Tarım ve Orman Bakanı'mıza, DSİ Genel Müdürü'müze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Hayata geçirdikleri projelerle kentteki tarım ve hayvancılığın daha da canlanacağını vurgulayan Türkmenoğlu, "Vatandaşımız da büyük bir heyecanla bu suyun toprakla buluşmasını bekliyor. Sevinçlerine ortak oluyoruz. İlimize daha fazla yatırımın gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Devletimizden Allah razı olsun"

        Muhtar Zeydin Eralan da yıllardır yapılmasını beklediklerini göletin bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

        Gölet yapılmadan önce tarım arazilerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığını belirten Eralan, "Buralar önceden susuzdu. Bu yüzden buğday, arpa, mısır gibi ürünleri ekemiyorduk. Tarlalar kuruyor, verim alamıyorduk. Göletin tamamlanmasıyla tarlalarımızı rahatlıkla ekeceğiz. Bu da ekonomik olarak bölgemize büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, milletvekilimize çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı
        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı
        Van'da kritik şah damarı tümörü ameliyatları başarıyla yapılıyor Lokman Hek...
        Van'da kritik şah damarı tümörü ameliyatları başarıyla yapılıyor Lokman Hek...
        Van-İran seferi yapan yük treni Erçek Gölü kıyısında kartpostallık görüntül...
        Van-İran seferi yapan yük treni Erçek Gölü kıyısında kartpostallık görüntül...
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Van'da ilk kez çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi verildi
        Van'da ilk kez çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi verildi
        Memur-Sen Van Şubesinden Vansporlu futbolculara ve teknik heyete moral yeme...
        Memur-Sen Van Şubesinden Vansporlu futbolculara ve teknik heyete moral yeme...