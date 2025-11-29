Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a ile 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevine devam etmeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 19:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a ile 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevine devam etmeyeceğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, müsabakada bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini belirtti.

        Galibiyetinden dolayı Serikspor'u tebrik eden Kutlu, şunları kaydetti:

        "Her şeyi yapabiliyorsunuz ama bireysel hatanın önüne geçemiyorsunuz. Son haftalarda başımıza çok sayıda gelmeye başladı. Aslında oyun olarak fazla eleştirilecek bir şey yok ama skor alamayınca eleştiriler yapılıyor. Bunu da doğal karşılıyoruz. Fikstürümüz rahatladı diye bakarken bu sefer de şartlar zorlaştı. Sakat ve cezalı oyuncuların çoğalması bizi oldukça yoruyor. Bugün alt ligden 7 oyuncuyla maçı tamamlamak zorunda kaldık."

        Maçlarda tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını dile getiren Kutlu, "Tribünün bağırdığı oyunculara daha önce de şans verdim. Oyuna sokuyoruz ama bir şey yok. Şans verdiğim zaman şansını iyi değerlendirmeyen bir oyuncuya nasıl şans verebilirim? Taraftara rağmen devam etmeyi de düşünmüyorum. Bu konuyu da yönetimle konuşacağım. Şu an konuşmadım ama bu gece ya da yarın sabah başkanla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

        - Serikspor cephesi

        Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı ise çok zor bir deplasmanda kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Her maçın hikayesi farklı oluyor. Her maçı ayrı ayrı analiz ediyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ligin yeni takımıyız ve işler iyi gidiyor. Son dört maçımızı kazandık, mutluyuz. İlk devrede dört maçımız kaldı. O maçlardan da alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Vanspor camiasına başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 - Serikspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 - Serikspor: 1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Van'da trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti
        Van'da trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti
        Van'da ekipler 350 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır
        Van'da ekipler 350 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır
        Özalp'te kulaklı orman baykuşu görüntülendi
        Özalp'te kulaklı orman baykuşu görüntülendi
        Van'da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Van'da AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı binası açıldı