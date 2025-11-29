İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'a ile 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevine devam etmeyeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, müsabakada bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini belirtti.

Galibiyetinden dolayı Serikspor'u tebrik eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Her şeyi yapabiliyorsunuz ama bireysel hatanın önüne geçemiyorsunuz. Son haftalarda başımıza çok sayıda gelmeye başladı. Aslında oyun olarak fazla eleştirilecek bir şey yok ama skor alamayınca eleştiriler yapılıyor. Bunu da doğal karşılıyoruz. Fikstürümüz rahatladı diye bakarken bu sefer de şartlar zorlaştı. Sakat ve cezalı oyuncuların çoğalması bizi oldukça yoruyor. Bugün alt ligden 7 oyuncuyla maçı tamamlamak zorunda kaldık."

Maçlarda tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını dile getiren Kutlu, "Tribünün bağırdığı oyunculara daha önce de şans verdim. Oyuna sokuyoruz ama bir şey yok. Şans verdiğim zaman şansını iyi değerlendirmeyen bir oyuncuya nasıl şans verebilirim? Taraftara rağmen devam etmeyi de düşünmüyorum. Bu konuyu da yönetimle konuşacağım. Şu an konuşmadım ama bu gece ya da yarın sabah başkanla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.