Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü

Ekiplerin, otomobildekilerin kurtarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de botla barajda arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.