        Van Haberleri

Van'da ruhsatsız silah ele geçirildi

        Van'da ruhsatsız silah ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:32
        Van'da ruhsatsız silah ele geçirildi
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çelebibağı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat Polislerinin katılımıyla evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek bulundu.

        İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

