Van'da ruhsatsız silah ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çelebibağı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Polislerinin katılımıyla evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek bulundu.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
