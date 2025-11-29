Van'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Özel Harekat Polislerinin katılımıyla evde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek bulundu.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çelebibağı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi

