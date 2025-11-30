Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        GÜNCELLEME - Van'da baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:26
        Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslara alındı.

        Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

