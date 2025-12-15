Erciş'te "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Kent Tiyatrosunca "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında kaleme aldığı, üç perdeden oluşan psikolojik drama türündeki oyun, Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Van Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aziz Saydut, oyunu 15 kişilik ekiple sahnelediklerini söyledi.

İlçe halkının oyuna ilgi gösterdiğini belirten Saydut, "İnşallah Erciş'e başka oyunlarımızı da getireceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen Erciş Kaymakamlığına çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler olmasa oyunumuzu Erciş halkıyla buluşturamayacaktık. Erciş'te böyle bir oyunu oynamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Van Kent Tiyatrosu olarak buraya geldik." diye konuştu.

İzleyicilerden Ayşenur Işık Yayla da "Oyuncularımızın performansı şahaneydi. Çok güzel bir oyun izledik. Buradan tüm oyunculara ve Erciş'te bu oyunları izleme fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyorum." dedi.