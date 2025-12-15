Van'da kardan kapanan 14 yerleşim yerinin yolu açıldı
Van'da kar ve tipi nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinin yolu açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte üç gün önce etkili olan kardan dolayı kapalı olan 14 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu tüm yerleşim yerlerine ulaşım sağlandı.
Kapalı olan tüm yolları açan ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürütüyor.
