        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde 1410 tane epidotlu kuvars taşı ve 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:32
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda 1410 tane epidotlu kuvars taşı ve 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

