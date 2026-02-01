Habertürk
        Van'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        01.02.2026 - 14:58
        Van'ın Çaldıran ilçesinde 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaylıkılıç Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

