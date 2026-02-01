Van'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaylıkılıç Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.



Kontrollerde, 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

