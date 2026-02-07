Habertürk
        Vanspor FK-Çorum FK maçının ardından

        Vanspor FK-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının güzel bir maç çıkardığını söyledi.

        Giriş: 07.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:26
        Vanspor FK-Çorum FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının güzel bir maç çıkardığını söyledi.


        Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Oyuncularını tebrik eden Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bizim yaşam ve oyun felsefemiz var. Bugün ikisi de sahadaydı. Maçın başından sonuna kadar biz pozisyon aldık ve biz pozisyon verdik. Bütün parametrelerde baskın bir şekilde öndeyiz. Yarın maç kaybedebiliriz yine git gel yaşamayalım. Ligden düşer miyiz diye düşünmeyin, düşmeyeceğiz. Ligin sonunda ya play-off'ta oluruz ya da play-off'u son anda kaçırmış oluruz. Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkede ne yaptığını bilen nadir teknik adamlardan biriyim. Maçı ve skoru değil, futbolu biz kazanıyoruz. Bugün sahada yine bunlar vardı. Geçen hafta yaşadığımız olayları biliyorsunuz. Cedric bir maç ceza aldı. Direkt kırmızı kartın cezası iki maçtır. Neden bir maç aldı biliyor musunuz, o kartın hatalı olduğunu insanlar da gördü."





        - Arca Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu. 1-0'ı bulduk ve ikinci golü de attık ama normalde VAR sisteminin net faul olmayan pozisyonlarda karışmaması gerekiyor, maalesef karıştı. Maç 2-0 olacakken bir anda 2-1'e döndü. Bütün fauller aleyhimize çalındı. Hakemi konuşmak istemiyorum ama maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. 2-1'den sonra bulabileceğimiz gol pozisyonu vardı değerlendiremedik, kaybettik, üzgünüz. Maçın bizden alınıp bu tarafa verildiğini düşünüyorum. Bizi hedef gösterdiler, haftalardır işte kollanıyorlar, birileri düğmeye basmış, üzücü bir durum. Buradan daha güçlü ayağa kalkmak zorundayız. Bundan sonrası için de Vanspor'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

