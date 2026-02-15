Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan yol açıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan mezra yolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:26 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan yol açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Çatak ilçesinde çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan mezra yolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Çığ düşmesi sonucu 3 Şubat'ta ulaşıma kapanan Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya mezrası yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda güçlükle ilerledi.

        Bölgede olası çığ riskini göz önünde bulundurarak kontrollü çalışma yürüten ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        İş makinesi operatörü Sefer Gümüştaş, mezra yolunun çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olduğunu söyledi.

        Yolu açmak için 9 gündür aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Gümüştaş, çalışmalar sonucunda yolu tamamen ulaşıma açtıklarını ifade etti.

        Mezra sakinlerinden Hekim Budak ise "3 Şubat'ta çığ düşmesi sonucu yolumuz kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Yolumuzu açmak için özveriyle çalıştılar. Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Bahçesaray'da 40 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Van'a getirildi
        Bahçesaray'da 40 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Van'a getirildi
        Van'da bahar havası: Vatandaşlar sahile akın etti
        Van'da bahar havası: Vatandaşlar sahile akın etti
        Van'da çığ düşen yol ulaşıma açıldı
        Van'da çığ düşen yol ulaşıma açıldı
        Van'da amatör futbol maçları devam ediyor Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Bosta...
        Van'da amatör futbol maçları devam ediyor Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Bosta...
        Van'da yaban kuşları için doğaya 1,5 ton buğday bırakıldı
        Van'da yaban kuşları için doğaya 1,5 ton buğday bırakıldı
        Van'da bahçesinde 14 kınalı keklik yakalanan kişiye 75 bin 303 lira ceza ve...
        Van'da bahçesinde 14 kınalı keklik yakalanan kişiye 75 bin 303 lira ceza ve...