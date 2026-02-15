YİFET Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı

YİFET (Yetimlere İnfak Et Derneği) Arama Kurtarma ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı sonuç aldı.



AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, YİFET Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini kurumsal standartlara uygun şekilde belgelendirmek amacıyla girdiği akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.





Sınav süresince personel yeterliliği, ekipman altyapısı, operasyonel planlama, lojistik kabiliyet ve saha uygulamaları icra edildi.



YİFET ekibi, sınav kapsamında enkazda arama ve kurtarma senaryoları, hafif ve orta seviye teknik kurtarma uygulamaları, afet haberleşme ve koordinasyon protokolleri, lojistik konuşlanma ve olay yeri yönetimi ve ilk yardım ve medikal stabilizasyon uygulamalarına hem teorik hem de uygulamalı olarak değerlendirildi.



AFAD tarafından yapılan sınavı başarıyla tamamlayan YİFET ekibi, akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.



Akreditasyon sınavlarıyla, bölgede ve kentte meydana gelebilecek afetlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.













