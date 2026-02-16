Canlı
        Çatak'ta aday öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

        Çatak'ta aday öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik motivasyon ve mesleki rehberlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:23
        Çatak'ta aday öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
        Van'ın Çatak ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik motivasyon ve mesleki rehberlik toplantısı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve Şube Müdürleri öğretmenlerle bir araya geldi.

        İnan, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin sadece okul sınırları içinde değil, toplumun her alanında etkisi olan bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Öğrencilerle kurulan bağın çok önemli olduğu ifade eden İnan, öğretmenlerden heyecanlarını korumalarını ve çağın bilimsel gelişmelerine uyumlu bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını istedi.

        İnan, Van Valisi Ozan Balcı'nın gönderdiği kitapları öğretmenlere dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

